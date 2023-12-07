أكتشاف خطأ فادح لم يلاحظه أحد في مشهد الفنانة نادية الجندي من فيلم صغيرة على الحب بعد مرور 55 عام على عرضه

إذا كان أحد لم يلاحظ خطأ في إحدى مشاهد النجمة نادية الجندي في فيلم “صغيرة على الحب”، فإن الفيلم، على الرغم من نجاحه الكبير عند العرض وحتى الآن يعتبر واحدا من الأعمال السينمائية التي لا تخلو من بعض الهفوات الإخراجية ومع ذلك يمكن تفسير ذلك بجاذبية الحبكة الدرامية التي تجذب الجمهور لمتابعة تفاصيل السيناريو دون التركيز الكبير على التفاصيل البصرية الخطأ الذي لم يتم اكتشافه يتعلق بظهور نادية الجندي في إحدى المشاهد حيث تحاول إقناع شخص بأداء دور الطفلة في استعراض جديد وفي هذا السياق، يظهر شعرها بتسريحة بسيطة وضفائر قصيرة صفراء وهو خطأ تم التأكيد عليه على الرغم من ذلك، يظل الفيلم جاذبا للجماهير بفضل قصته المؤثرة والرومانسية يمكن ربط نجاحه الكبير جزئيا بعدم التركيز الزائد على تلك التفاصيل الصغيرة التي قد تكون غير ملحوظة للمشاهدين العاديين.