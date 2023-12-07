"دلعي جوزك ".. الموز وزيت الزيتون سيقوموا بتحويل حياتك ١٨٠ درجة بسبب هذه الوصفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يتمتع بتميز فريد لا يشبه أي زيوت أخرى، ويعد من بين الزيوت الطبيعية الأكثر أهمية المستخدمة على نطاق واسع في تحضير وصفات متعددة للعناية بالشعر والبشرة يتميز هذا الزيت بغناه بالعناصر الغذائية الأساسية التي تسهم في تعزيز صحة الشعر، وتشترك هذه الخاصية مع فاكهة الموز، التي تعتبر واحدة من ألذ الفواكه وتتمتع بفوائد غذائية عديدة يستخدم زيت الزيتون بالتزامن مع الموز في وصفة جميلة تمتاز بتأثيرها القوي على الشعر، وتعد حلا فعالا لمختلف مشاكل الشعر في هذا السياق، سنقدم لكم طريقة تحضير خليط مميز من زيت الزيتون والموز للعناية بالشعر يأتي هذا الخليط مع تركيبة فريدة تحمل فوائد رائعة يمكن أن يقدمها للشعر تابعوا السطور القادمة للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وصفة الموز وزيت الزيتون

إليكم وصفة جديدة ضمن مجموعة الوصفات الطبيعية باستخدام مكونات متوفرة في منازلكم للعناية بالشعر، وهي خلطة الموز وزيت الزيتون. إليكم المكونات:

1 ثمرة موز كبيرة

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كيفية تحضير الوصفة:

نقوم بتقطيع ثمرة الموز إلى قطع صغيرة ونضعها في وعاء متوسط الحجم.

نهرس الموز جيدًا باستخدام محضر الطعام.

نضيف 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون إلى الموز المهروس.

نقوم بخلط كل المكونات جيدًا حتى نحصل على مزيج كريمي.

الطريقة الصحيحة لاستخدام الوصفة:

نقسم الشعر إلى خصل ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. يجب أن يكون الشعر جافًا تمامًا ونظيفًا. نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة. نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر ونستخدم الشامبو حسب الحاجة.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع لتحقيق أقصى فوائد التغذية للشعر والحصول على نتائج فعالة.