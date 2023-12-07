فكرة بمليون جنية.. ضعي “ورق الألمونيوم في الغسالة“ ولن تصدقي النتيجة ضاع عمرنا واحنا مانعرفهاش.. هتندمي انك مجربتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الألمنيوم يعد أداة ضرورية في أي منزل نظرا لمجموعة واسعة من الاستخدامات الفعالة التي يقدمها يتميز هذا الورق بمرونته وتنوع استخداماته حيث يستخدم للحفاظ على حرارة الطعام، وتغطية الأواني داخل الفرن وحتى لإزالة البقع الصعبة من الملابس بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بفوائد أخرى تجعله أداة لا غنى عنها في المنزل مما يبرز أهميته وفعاليته في الاستخدامات اليومية.

استخدام كرات ورق الألمونيوم في الغسالة

استخدام كرات ورق الألمنيوم في عملية الغسيل يعد وسيلة فعالة لتحقيق نظافة ممتازة للملابس يكفي أن تضعي مجموعة من كرات ورق الألمنيوم داخل الغسالة الكهربائية مع الملابس والمواد الغسيل الاعتيادية مثل مسحوق الغسيل والليمون، وبيكربونات الصوديوم والملح بعد انتهاء دورة الغسيل ستجدين الملابس نظيفة وخالية من البقع الصعبة التي قد يكون من الصعب إزالتها بسهولة بالإضافة إلى ذلك يمكن لورق الألمنيوم المساهمة في إزالة الاصفرار من الملابس البيضاء مما يضفي عليها مظهرا جديدا تماما.

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