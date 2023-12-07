قوم اخلعه من مكانه هيخرب بيتك .. جهاز بحجم كف اليد يستهلك ٩٠% من قيمة فاتورة الكهرباء .. تخلص منه ووفر فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأجهزة الكهربائية عن شراؤها لابد من اختيار الذي يحتاج للقليل من الكهرباء حتى لا تدفع مبالغ عالية من الأموال، وذلك لأن الوزارة اوضحت أنه من يتعدى القدر المحدد للفئة الأولى ينتقل لشريحة التالية لها ويتم محاسبته بقيمة كيلو الكهرباء أغلى من يستهلك كهرباء قليلة وهكذا حتى الوصول للشريحة الأخيرة، لذا لابد من ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل حتى تحاسب بأقل تكلفة، ولهذا سنعرض الأجهزة التي ترفع القيمة الآن

أسباب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء

هناك عدد من الأسباب التي توضحها الوزارة للمواطنين حتى يبدأ ترشيد الاستهلاك بناءا عليها ومنها استخدام الأجهزة الصغيرة التي تستهلك الكثير من الكهرباء للشحن ومنها الباور بأنك وكذلك الشاحن العادي الذي نتركه في الكهرباء طوال الوقت دون معرفة انه يسحب كمية من الكهرباء بدون ما نشعر بذلك، لذا لابد من عدم تركه لفترة طويلة.

أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء

يوجد اجهزة لا غنى عنها في المنزل نستخدمها بشكل يومي ولكن هي السبب الرئيسي في استهلاك كهرباء بشكل كبير ومنها: