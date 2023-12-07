كارثة ومصيبة خطيرة .. علامات هتخرب بيتك لو ظهرت علي تليفونك تدل ان الواتساب مراقب وهناك من يتجسس عليك .. احذرها وافعل الاتي فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض العلامات التي تدل على انك مراقب و الواتساب يتم التجسس عليه حيث ان ذلك من اكثر الأمور التي صدمت معظم الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية هو ان البرامج والتطبيقات التي نستخدمها تكون مراقبة ويتم التجسس عليها ومن اكثرها تطبيق واتساب المنتشر في جميع الهواتف والأجهزة التكونولوجية الحديثة؟ ومن المعروف ان المحادثات والدردشة التي نكتبها ونتراسل بها تكون تقليدية، ولا يراها إلا صديقان فقط، وهي مشفرة تمامًا، بمعنى إنه لا يسمح لأي شخص القيام باختراقها، لكنه اليوم أصبح اختراق الهاتف والبرامج عبر الانترنت سهل جدا، وهذه التقنيات تكون في التحديثات والتطورات الاخيرة للرماج للتمكين في اختراق الهاتف، لذا يحب قرءاة باقي تفاضيل الموضوع لتتعرف علي هذه الخطوات.

احذر .. علامات تدل أن الواتس آب تم اختراقه لعلك لاحظت في مرة من المرات ظهور علامة “قيد الاستخدام على جهاز آخر” في إعدادات WhatsApp فهي من اكثر العلامات التي تدل علي الاختراق، وفي حالة رؤيتك لهذه العلامة، فهذا دليل علي أن حسابك متصل بجهاز آخر غير جهازك، قد يكون هذا الجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي، لذا يجب التأكد من الأجهزة المتصلة بهاتفك لتحديد هويتها حتي تتمكن من معرفة ما اذا كان مخترق ام لا. ومن العلامات التي تدل علي اختراق حدوث بطء ملاحظ في أداء WhatsApp: إذا كان الواتس آب يعمل بشكل أبطأ من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن شخص ما يستخدمه في الخلفية.

تغيرات مفاجئة: ظهور رسائل أو تغييرات داخل حسابك لم تقم بها.

نفاذ البطارية بصورة غير معتادة: سوف تلاحظ أن هاتفك يستنزف البطارية بشكل أسرع من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك تطبيقًا يعمل في الخلفية ويستهلك الكثير من الطاقة خطوات يجب ان تفعلها في حالة ظهور هذه العلامات .. افعلها يوميا أولاً، يتم التحقق من أنك تقوم باستخدام أحدث إصدار من تطبيق واتس آب.

ثم قم بتسجيل الخروج من كافة الأجهزة الأخرى التي تستخدم حسابك.

أخيرًا، قم بتمكين التحقق بخطوتين لزيادة أمان حسابك