وصفة سحرية هتخليكي بنت العشرين .. النشا والليمون لتفتيح البشرة فوريًا من أول استخدام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد البشرة النقية والمشرقة هدفًا يسعى الكثيرون لتحقيقه، وقد يُؤثر تعرض البشرة لأشعة الشمس على لونها ويُسبب اسمرارًا غير مرغوب فيه، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لتفتيح بشرتك بسهولة، فإليكِ طريقة عمل ماسك النشا والليمون الذي يُعد خيارًا ممتازًا لتحقيق هذا الهدف. يعتمد الماسك على مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، وهو سهل التحضير ومجرب من قبل العديد من الناس. تعرفي في هذا المقال على خطوات تحضير ماسك النشا والليمون وطريقة استخدامه لتحصلي على بشرة متألقة ومشرقة.

مكونات ماسك النشا والليمون:

ثلاث ملاعق سكر مُذابة في ثلاث ملاعق ماء.

نصف كوب ماء ورد.

عصير ليمونة.

ثلاث ملاعق نشا.

طريقة التحضير:

ضعي محلول السكر وعصير الليمون وماء الورد في قدر صغير على نار هادئة، وقومي بتسخينهم حتى يصبح الخليط دافئًا. أضيفي النشا إلى الخليط واستمري في التحريك بشكل مستمر حتى يتمازج المكونات جيدًا. بمجرد أن يصبح الخليط بقوام مثل الكريمة، أرفعيه عن النار واتركيه حتى يبرد بشكل كامل.

طريقة الاستخدام:

قومي بتنظيف بشرتك جيدًا باستخدام ماء الورد.

ضعي طبقة رقيقة من ماسك النشا والليمون على وجهك ورقبتك.

اتركي الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يتم امتصاص مكوناته بشكل جيد.

اشطفي وجهك بماء فاتر وجففيه بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

كرري استخدام الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تعد طريقة تحضير ماسك النشا والليمون طريقة طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة ومحاربة الإسمرار الناجم عن التعرض للشمس، تذكري أن الاستمرارية في استخدام الماسك والاهتمام بنظافة البشرة هما المفتاح للحصول على نتائج مرضية وبشرة متألقة وصحية، استمتعي ببشرة مشرقة ونقية بواسطة هذه الوصفة البسيطة والفعالة.

فوائد ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة