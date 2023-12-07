كنز في بيتك وانتي متعرفيش!!.. استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة وهتدعيلي..هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشكلة تفتيح البشرة من المشاكل التي تواجه جميع النساء وذلك مع مرور الوقت والتعرض للعوامل الخارجية وبعض التصبغات نتيجة أشعة الشمس وفي المناطق المختلفة بالجسم كالكوع والركبة تكون ذات لون غامق عن باقي الجسم ولهذا نحتاج إلى طريقة سريعة وطبيعية لا تكلفنا الكثير حتى نستخدمها باستمرار للوصول إلى النتيجة المطلوبة دون ألم أو مبالغ مالية كبيرة وهذا سنوضحه الآن

مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون تجهيز وصفة الموز وزيت الزيتون لتفتيح البشرة يحتاج توافر بعض المكونات الهامة التي سنقدمها للجميع وتلك المكونات تأتي بالصورة القادمة موز مهروس جيدا.

زيت زيتون.

ملعقة من الحليب السائل.

ملعقة من خل التفاح.

علبة زبادي. طريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون يوجد طريقة بسيطة لتجهيز خلطة الموز وزيت الزيتون لتفتيح بشرتك، وهذه الطريقة يتم الاستعانة بالمكونات السابقة حتى تكون جاهزة للاستخدام بعد الخلط جيدا وهي تكون كما يأتي احضار وعاء خاص بتجهيز الوصفة ونضع به الموز المهروس.

نزود الموز بالزبادي ومن ثم زيت الزيتون والخل مع التقليب.

نضيف إلى الخليط الحليب مع استمرار التقليب جيدا حتى تجانس.

تنظيف المكان المراد تفتيحه جيدا وإزالة اي اتربة باستخدام الغسول.

نترك الخليط على الجسم أو الوجه لمدة من الوقت حتى تجف.

ننظف الوجه من أي بقايا عليه ونستمر في الاستخدام حتى نصل لنتيجة عالية.