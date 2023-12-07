"ندمت إني مجربتهاش".. ضعي الصابون على الخيار بهذه الطريقة في هذا الوقت داخل غرفة النوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن وصفة الصابون والخيار للبشرة من أشهر الوصفات التي تبحث عنها كافة السيدات الاتي تعانين من مشكلة اسمرار بعض الأماكن في الجسم كما أن أكثر ما يميز هذه الوصفة أنها خالية تماماً من أي مركبات كيميائية ضارة بالبشرة بل إنها وصفة آمنة جدا على صحة البشرة وتمنح الجلد ما يحتاج إليه من ترطيب ونعومة وبياض، بالإضافة إلى أنها سهلة للغاية ورخيصة الثمن وتعمل بكفاءة لجميع انواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة أو المختلطة، وسوف نعرض لكم الآن كيفية تحضير هذه الوصفة بشكل مفصل في السطور القادمة.
كيفية عمل ماسك صابون الخيار للبشرة
إن وصفة الصابون والخيار تساعد على تنظيف البشرة من أي رواسب أو اوساخ عالقة بها كما أنها قادرة على تفتيح البشرة أكثر من درجة وإزالة البقع السوداء او الداكنة في البشرة لأنها تعمل على توحيد لونها بالكامل، وسوف نحتاج فيها إلى ملعقة واحدة من عصير الليمون مع كوب من الماء المغلي ونصف ثمرة خيار مع كمية مناسبة من الصابون العادي وملعقة واحدة من النشا.
استخدام الوصفة
بعدها نقوم ببشر هذا الصابون ونضعه في برطمان من الزجاج ونقوم بتغطيته ثم نضيف إليه الماء المغلي بشكل تدريجي ونضيف الخيار المبشور أيضاً إليه ثم نقوم بتصفية هذا الخليط ونضيف الماء الناتجة عنها إلى النشا وبقية المكونات ثم تطبيقها على البشرة بعد تنظيفها جيدا لمدة 10 دقائق مع التدليك المستمر ونشطفها بعدها بالماء الفاتر وتكرر مرتين في الأسبوع.