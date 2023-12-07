"ندمت إني مجربتهاش".. ضعي الصابون على الخيار بهذه الطريقة في هذا الوقت داخل غرفة النوم

كيفية عمل ماسك صابون الخيار للبشرة

إن وصفة الصابون والخيار تساعد على تنظيف البشرة من أي رواسب أو اوساخ عالقة بها كما أنها قادرة على تفتيح البشرة أكثر من درجة وإزالة البقع السوداء او الداكنة في البشرة لأنها تعمل على توحيد لونها بالكامل، وسوف نحتاج فيها إلى ملعقة واحدة من عصير الليمون مع كوب من الماء المغلي ونصف ثمرة خيار مع كمية مناسبة من الصابون العادي وملعقة واحدة من النشا.

استخدام الوصفة

بعدها نقوم ببشر هذا الصابون ونضعه في برطمان من الزجاج ونقوم بتغطيته ثم نضيف إليه الماء المغلي بشكل تدريجي ونضيف الخيار المبشور أيضاً إليه ثم نقوم بتصفية هذا الخليط ونضيف الماء الناتجة عنها إلى النشا وبقية المكونات ثم تطبيقها على البشرة بعد تنظيفها جيدا لمدة 10 دقائق مع التدليك المستمر ونشطفها بعدها بالماء الفاتر وتكرر مرتين في الأسبوع.