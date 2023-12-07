“ضاع عمرنا هدر بنحط الراوتر في المكان الغلط في البيت".. فاكرين النت ضعيف أو بيتسرق” ضع الراوتر في ذلك المكان وستندهش بسرعة النت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك في أن مشكلات الانترنت في مصر لا تنتهي طالما أن الشكاوى ما زالت تهطل مثل المطر على مكاتب خدمة العملاء بشركات الاتصالات والحجة واحدة هي بطء سرعة الانترنت والتي يرافقها على الدوام اتهامات بالتقصير من قبل المستخدمين للموظف الذي يقوم بالرد على تلك الشكاوي ، ظنا منهم أن الشركة تتعمد تقديم خدمة سيئة للعملاء وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم تقبله في كثير من الأحيان فكثير من الحالات التي يكون خلالها النت بطيئا يكون السبب راجع فيها إلى سوء الاستعمال من قبل المستخدم إلا في الحالات الاستثنائية والتي تطال شرائح كاملة ، لذا فإننا سنعمل على تفصيل الأمر من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا.

أفضل الأماكن لوضع الراوتر

جدير بالذكر أن معظم المشكلات التي قد تواجهك مع الانترنت في مصر قد تنتهي فقط في حال قمت بوضع جهاز الراوتر في مكانه المناسب

من الضروري أن يوضع الراوتر في مكان متوسط من المبنى يوضع في أعلى جزء منك من الغرفة على ألا يكون في مواجهة حائط خراساني لاستقبال الإشارة بشكل جيد

في ذات السياق تجنب وضع الراوتر في تلك الأماكن

المطبخ من الأماكن التي يشيع وضع هذا الجهاز بداخلها وهو تصرف خاطئ كلية حيث أن كثرة الأجهزة من حوله تتسبب في تداخل الإشارات ومن ثم التشويش على جودة الإشارة وبطء الانترنت