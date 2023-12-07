’’الخليط السحري’’.. فنجان قهوة وكريم نيفيا يحقق حلمك حتي لو كنتي فوق الـ60 .. اليك الطريقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية تزايد البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن وصفه كريم نيفيا والقهوة لتفتيح البشرة الرائع حيث اثبت هذا الكريم والقهوة القدرة الرائعة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها هذا بجانب فوائدها المميزة على البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه وتقدم لجميع المتابعين اليوم، وصفة كريم نيفيا والقهوة لتفتيح البشرة وكافه التفاصيل والمعلومات عن هذا الكريم الرائع.

وصفه كريم نيفيا والقهوه لتفتيح البشره

تعد الوصفة من اكثر الوصفات الرائعة في توحيد البشرة وتفتيحها ولعطائها النضاره والأشراق وتخليصها من الكثير من المشكلات التي تعاني منها البشرة والتحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى أولا معلقه من القهوة المطحونة نصف علبه من كريم نيفيا، ثلاث ملاعق من جل الصبار، معلقه كبيره من ماده الجلسرين.

وصفه كريم نيفيا والقهوه لتفتيح البشره

طريقه التحضير:

يتم إحضار أناء صغيره يوضع كريم نيفيا والقهوة وجميع المكونات السابق ذكرها وتقلب جيدا حتى يتجانس الخليط والمكونات معا صوره جيده ثم يتم غسل البشرة من الأتربة الأوساخ العالقة بها ثم يوضع هذا الكريم على المناطق المراد تفتيحها وتدلك على البشرة بحركه دائريه لمده خمس دقائق ويترك الخليط على البشر لمده 15 دقيقه حتى يجف تماما ثم بعد ذلك يتم غسيل البشره بالماء ثم يوضع بعد قطرات من زيت الزيتون على البشره لترتيبها متكرر هذه الوصفة كل يوم لمده ثلاثة أسابيع للحصول على نتائج رائعه.