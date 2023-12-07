انت متراقب .. احذر ظهور علامات تدل على وجود من يتجسس على "تطبيق الواتساب" .. خلي بالك قبل فوات الأوان

خطورة اختراق تطبيق الواتساب

من الممكن أن يكون هناك من يراقبك على 3ثثتطبيق الواتساب وبإمكانه التعرف على الرسائل والصور وكافة بياناتك مما يفقدك الخصوصية في محادثاتك، كما يستغل بعض الهاكرز مميزات الواتساب للمستخدمين عن طريق خاصية واتساب ويب التي تسمح للمستخدم تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر لسهولة الاستخدام، وبالتالي يمكن لأحد الأشخاص أو المتطفلين ربط حساب تطبيق واتساب الموجود على الهاتف على الكمبيوتر الخاص به.

علامات تدل على أن الواتساب مراقب

هناك بعض العلامات التي إذا لاحظت وجودها فإنها دليل على أن الواتساب مراقب منها التالي: