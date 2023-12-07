انت متراقب .. احذر ظهور علامات تدل على وجود من يتجسس على "تطبيق الواتساب" .. خلي بالك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات المستخدمة في الوقت الحالي حيث لا غنى عنه في التواصل مع الآخرين من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل وآخرين من جميع أنحاء العالم، فهو برنامج مراسلات شهير متعدد الاستخدامات يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية إلى جانب إجراء مكالمات صوتية ومرئية بالإضافة إلى مشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى، ولكن قد يتعرض التطبيق لخطر الاختراع أو سرقة البيانات لهذا سنتعرف على كيفية معرفة ما إذا كان حسابك على الواتساب مراقب أم لا.
خطورة اختراق تطبيق الواتساب
من الممكن أن يكون هناك من يراقبك على 3ثثتطبيق الواتساب وبإمكانه التعرف على الرسائل والصور وكافة بياناتك مما يفقدك الخصوصية في محادثاتك، كما يستغل بعض الهاكرز مميزات الواتساب للمستخدمين عن طريق خاصية واتساب ويب التي تسمح للمستخدم تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر لسهولة الاستخدام، وبالتالي يمكن لأحد الأشخاص أو المتطفلين ربط حساب تطبيق واتساب الموجود على الهاتف على الكمبيوتر الخاص به.
علامات تدل على أن الواتساب مراقب
هناك بعض العلامات التي إذا لاحظت وجودها فإنها دليل على أن الواتساب مراقب منها التالي:
- إذا لاحظت أن البطارية تنفذ بسرعة فقد يكووالهاتف قد تعرض لبرنامج تجسس، لأن برامج التجسس تتطلب طاقة كبيرة، ولهذا السبب تنفذ البطارية بسرعة، الشيء الذي تضطر معه لشحنه مرات عدة.
- إذا كنت تتلقى بشكل دائم رسائل غريبة وكلمات مشفرة من أرقام غريبة تراسلك على واتس آب، هذا يعني أنه من الممكن أن يكون هاتفك الخاص تعرض للتجسس أو محاولات للتجسس، وإذا ضغطت على هذه الرسائل فستصبح شخصا معرضا للتجسس.
- لو كان هاتفك يتصرف بطريقة تلقائية مرّات عدة، من دون أن تكبس على أي زر، مثل الرد على المكالمات بشكل تلقائي أو الإتصال بأشخاص أو إرسال رسائل لم تكتبها أصلاً عبر الواتس اب، فهذا يعني أنك تتعرض للتجسس.