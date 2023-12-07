"طول عمرك بتنظفي غلط" طريقة تنظيف شفاط المطبخ بكل سهولة وبنتيجة مضمونة 100% هيرجع كأنه جدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثير من ربات البيوت صعوبة في تنظيف شفاط المطبخ لما يتراكم عليه من أوساخ ودهون عنيدة ناتجة من أبخرة الطعام والأتربة، لذا يجب الحرص على تنظيفه باستمرار حتى لا يصعب علينا عملية التنظيف كما ينصح باستخدام منظفات ذات فاعلية لا تسبب ضرر في الشكل الخارجي في الشفاط، لهذا السبب نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تنظيف شفاط المطبخ بسهولة في وقت قصير وبفاعلية كبيرة.
خطوات تنظيف شفاط المطبخ
يجب اتخاذ بعض الخطوات البسيطة في تنظيف شفاط المطبخ للحصول على نتيجة رائعة ونظافة مثالية وهي كالتالي:
- يجب التأكد من عدم وجود أواني الطهي على البوتاجاز حتى لا تفسد من مواد التنظيف.
- ضرورة فصل التيار الكهربائي عن الشفاط لعدم حدوث ماس كهربي أثناء التنظيف.
- نبدأ في مسح الشفاط من الخارج بفوطة مبللة بالماء والصابون السائل لإزالة الدهون والأتربة ثم نقوم بالتجفيف بعد ذلك بمنشفة جافة.
- يجب استخدام منظفات قوية إذا كانت البقع صعبة لا يسهل إزالتها بالماء والصابون.
تنظيف شفاط المطبخ من الداخل بكل سهولة
تستطيع كل ربة منزل تنظيف شفاط المطبخ من الدهون العنيدة المتراكمة والبقع الصعبة بالطريقة التالية:
- نبدأ بتنظيف الأجزاء الداخلية للشفاط عن طريق استخدام فوطة بها صابون سائل للمواعين مع الماء وإمكانية إضافة قليل من بيكربونات الصودا لتسهيل عملية التنظيف.
- في حالة صعوبة إزالة البقع يمكن عمل عجينة من بيكربونات الصودا مع الماء ووضعها على البقع العنيدة المستعصية لمده لا تقل عن نصف ساعة ثم نعيد تنظيفها بالخلطة السابقة مرة أخرى.