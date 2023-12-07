"ممنوع دخول الأطفال نهائيا".. ضعي الموز مع زيت الزيتون في هذا الاماكن في جسمك وادعيلي.. هتغير حياتك الزوجية 100%.. يارتني كنت جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز. عندما نقوم بخلط زيت الزيتون مع الموز نحصل على وصفة فعالة تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد من أول استخدام، بالإضافة إلى منحها المرونة والحيوية، لذلك عندما نجد بعض النساء أكبر من سنهن في يبلغون من العمر 70 عاماً، وهم يبحثون عن طرق ووصفات تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة. وكانت هذه الوصفة هي الحل المناسب لهم، ومن خلال هذه الوصفة سيعودون إلى عمر الشباب. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم طريقة عمل هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها. تابعنا.

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة سنشرحها لك على النحو التالي.

موزة مهروسة. ملعقة من الفازلين. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من الخميرة. قطرة من دم الغزلان.

تعرفي على طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، سنشرحها لك من خلال النقاط التالية.

أحضري وعاءً وضعي فيه جميع المكونات، وقومي بتقليب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض.

ثم نطبق الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نغسله بالماء .

وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتخلص من التجاعيد والتخلص من الاسمرار من أول استخدام.

سيعطي الجلد المرونة اللازمة.

تعرف على فوائد الموز للبشرة

عندما نقوم بتطبيق الموز على البشرة نحصل على فوائد عديدة، منها:

يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات.

يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن الهامة مثل المغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

يغذي البشرة.

يساعد على ترطيب البشرة.

تعرف على نصائح للتخلص من التجاعيد

وهناك بعض النصائح المهمة لتقليل التجاعيد والتخلص منها:

يجب عليك شرب كمية كبيرة من الماء بشكل يومي.

لترطيب البشرة، احرصي على وضع كريم مرطب مرتين يومياً.

تأكد من تطبيق فيتامين C لتقليل التجاعيد قبل النوم.

احرصي على تطبيقه على البشرة يومياً لمدة 10 دقائق.

احرصي على تناول الفواكه والخضروات الصحية.

ويجب تناول العصائر مثل الزنجبيل والكرفس.

احرصي على النوم على وسادة من الساتانأو الحرير، فهذا يقلل من التجاعيد في البشرة.