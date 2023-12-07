’’نعنشي جوزك وابهرية’’ ..حطي زيت الزيتون مع القرنفل على المناطق دي وهتلاقي نتيجة مزهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ساعات وصفه زيت الزيتون مع القرنفل من الوصفات الطبيعية الرائعة التي لها عدد كبير من الفوائد المتعددة والمتميزة للنساء مفعول ساحر ورائع بعد استعمالها بفتره قصيره وتتعدد هذه الفوائد المذهله لوصفة زيت الزيتون والقرنفل سواء للبشره او للشعر او للجسم ولذلك لما تحتويها زي الوصفه المميزه من عناصر هامة.

وصفه زيت الزيتون والقرنفل

يعمل زيت الزيتون والقرنفل على الكثير من الفوائد الرائعة التي تحتاج إليها السيدة للتخلص من كثير من المشكلات التي تعاني منها سواء في الشعر او البشره او الجسم،ولذلك تلقى السيدة إلى هذه الوصفة تجنبا من استخدام الوصفات الكيميائية الأخرى التي تؤذي البشره والشعر لتاتي هنا وصفه زيت الزيتون على القرنفل على الشعر ليستفيد بها الشعر والبشرة.

ويمكن استخدام وصفة زيت الزيتون والقرنفل من خلال اتباعها هذه الخطوات وهي القيام بوضع كميات متساويه من القرنفل وزيت الزيتون ثم يتم وضعها على الشعر وذلك للحصول على شعر قصيف وناعم يتم ترك هذه الخلطة على الشعر لمده لا تقل عن 30 دقيقه ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

وصفه زيت الزيتون والقرنفل

حيث تعمل هذه الوصفة على ترطيب الجسم والبشرة للحصول على الفوائد العديدة،كما أن هذا الخليط يعمل كمرطب طبيعي للبشره الجافة ومسكن طبيعي لآلام الأسنان كما انه يعمل على تحسين الدورة الدموية في الجسم، ويستخدم أيضا زيت الزيتون كم هدئ للمعده ويساعد على تعزيز عمل الجهاز الهضمي في جسم الانسان