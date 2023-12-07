"معلومة عمرك ماتعرفها".. سر وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام.. ستصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “معلومة عمرك ماتعرفها”.. سر وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام.. من بين الأمور التي يجهلها الكثير من الناس هو سر وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام، وهي ضمن تساؤلات كثيرة يطرحها فئة كبيرة من الناس من بينها سر وجود جيب صغير في البنطلون الجينز وسر ثقب فتحة في القفل وغيرها، لكننا سوف نصب اهتمامنا اليوم على سبب وجود تلك الفتحة الصغيرة في حوض الحمام على وجه التحديد وليس في حوض المطبخ أيضاً.

سبب وجود فتحة في حوض الحمام

هذه الفتحة الصغيرة حيرت 90% من الناس من حول العالم حيث أن هذه الفتحة الصغيرة تبدو للوهلة الأولى عديمة الفائدة لكن إذا فكرنا قليلا والتمسنا لها العذر وجدنا أنها مفيدة للغاية وتعال دورا هاما في حياة كل شخص منا، فعلى سبيل المثال من بين فوائدها أنها تعمل على ترسيب المياه الزيادة في الحوض حتى لا تتراكم وتنسكب على الأرض وتعرض حياتنا إلى الخطر إذا كان هناك أطفال وهناك أسلاك كهربائية في الأرض.

فوائد فتحة الحوض

بالإضافة إلى أنها تعمل على تهوية الحوض من هذه الفتحة ويمكن استغلال صغر حجمها وقربها من طول الاطفال أن نضع فيها فرشاة أسنان الأطفال كي يعتادون على فعل كل شيء بأنفسهم دون الحاجة إلى مساعدة الغير، ولهذا فإن هذه الفتحة مهمة جدا ووجودها في هذا المكان هام جداً في حياة كل منا.