"وصفة هتخليكي ملكة جمال" .. اخلطي الفازلين مع زيت الزيتون وضعيه على هذه المنطقة من جسمك قبل النوم وشوفي الفرق .. هترجعي صبية في العشرين حتى لو عمرك فوق ال 70

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يدخل الفازلين وزيت الزيتون في تكوين العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر والجسم، ويتم استخدام هذه الوصفات في جميع أنحاء العالم، ومن بين الفوائد العظيمة التي يقدمها الفازلين عند خلطه مع زيت الزيتون أنه يستخدم كمنشط للرجال وزيادة الانتصاب وعلاج المشاكل الجنسية عند الرجل، ومن المعروف عن زيت الزيتون احتوائه على العناصر الغذائية التي تفيد الجسم والفازلين يستخدم كمرطب ومضاد للإلتهابات.

وصفة زيت الزيتون مع الفازلين للبشرة والشعر

يتم تحضير الوصفة بسهولة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من كلا من الفازلين وزيت الزيتون وبعد الخلط جيدًا إلى أن يصل الخليط إلى قوام كريمي يدهن الرجل العضو الذكري بالخليط وذلك قبل ممارسة العلاقة الحميمة وسيلاحظ النتيجة المذهلة من تأخر القذف وزيادة الانتصاب ولم تقتصر استخدامات هذه الوصفة على ذلك فقط بل يتم وضعها على البشرة والجسم لتساعد على تنعيم الجسم وتبييض البشرة.

فوائد وصفة زيت الزيتون مع الفازلين للبشرة

تتعدد فوائد الفازلين وزيت الزيتون الصحية ومن أهم فوائد خلط زيت الزيتون مع الفازلين: