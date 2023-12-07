"ابهري الكل بجمالك" .. استخدمي زيت الزيتون مع القرنفل كل ليلة على هذه الأماكن قبل النوم وستحصلين على نتائج رائعة .. وصفة جبارة هتندمي لو مجربتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مختلفة لعلاج البشرة والشعر وخاصة عند إصابة الشعر بالضعف والتقصف والهيشان، ويذهبن إلى مراكز التجميل واستخدام الوصفات الكيميائية والتي تكون فائدتها لحظية وبعدها تضر الشعر، لذلك لجأت السيدات إلى الوصفات الطبيعية ومنها زيت الزيتون والقرنفل لما يحتويه كلًا منهما من فوائد، ويتم تحضير الوصفة بسهولة في المنزل دون الذهاب إلى صالونات التجميل.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر