ازاي عايشين ومنعرفشش.. طريقة تنظيف شاشة التلفزيون من الأتربة والرواسب في 5 دقائق فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص الكثير من سيدات البيوت علي العناية بمنازلهن بشكل كبير ، خاصة فيما يتعلق بنظافة المنزل وهو الأمر الذي لا يوجد فيه أي تقصير من جانبهن خاصة فيما يتعلق بالتخلص من الأتربة والعوالق التي تتواجد علي بعض الأجهزة الإلكترونية مثل شاشات التلفاز ، حيث أن هناك بعض الأتربة التي تعلق بتلك الشاشات والتي تحرص النساء علي أن يتخلصن منها بشكل كبير ، لكن لابد من أن يكون ذلك عن طريق استعمال الخطوات الصحيحة من أجل ذلك وهو الأمر الذي سنعمل من خلال مقالنا هذا علي توضيحه كما يلي:

خطوات تنظيف شاشة التلفزيون

جدير بالذكر أن أولي تلك الخطوات هي أن نقوم بلإطفاء شاشة التلفاز أثناء عملية التنظيف كي تكون الشاشة سوداء بالكامل ومن ثم نكتشف المناطق التي تحتاج إلي تنظيف باستخدام بعض السوائل إضافة إلي أن فصل الشاشة يساعد في تجنب الضغط علي زر بالخطأ خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الذكية

لابد من أن نستعمل أثناء التنظيف قطعة جافة وناعمة من القماش.

طرق أخري لتنظيف الشاشة

في حالة لم تنجح باستخدام قطعة القماش الجافة والناعمة في تنظيف بعض الأوساخ لا تقم بالضغط علي الشاشة بشكل قوي حيث أن الضغط على الشاشة بقسوة قد يتسبب في حرق بكسلات الشاشة خاصة مع شاشات اللابتوب

من الممكن في تلك الحالة أن تستعمل نسبة من الماء المقطر مع الخل في تنظيفها

أما عن إطار الشاشة فمن الممكن أن يتم تنظيغه بأي سوائل دون تسرب