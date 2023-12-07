مسمعتش عنها في حياتي..تتفاجئي من النتيجه لو حطيتي قالب طوب تحت سريرك في فصل الشتاء هتدفي بيتك واولادك ومن غير كهرباء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم ربة المنزل دائما باكتشاف العديد من الابتكارات التي تساعدها على الروتين اليومي الخاص بمنزلها بأطفالها، ومع ارتفاع أسعار المنتجات وارتفاع فواتير الكهرباء، فقد أتينا لك سيدتي بطريقة مبتكرة لمواجهة درجة الحرارة المنخفضة لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء، في بعيدآ عن استخدام المدفأة ودفع المبالغ الباهظه لفواتير الكهرباء المرتفعة، حيث عن طريق الاستعانة بقالب من الطوب أن تقوم بتدفئة المنزل بكل سهولة، فعليك متابعة تلك المقاله.
فكرة قديمة وعبقريه
من الأشياء المزعجة لدينا بالمنزل هي ارتفاع الرطوبة حيث تقوم بتغيير رائحه البطانيه والمفروشات الخاصة بنا، مما يجعلها مصدر إزعاج لدينا ولكن الحل الأمثل لها هو وضع عود من البخور داخلها، ومن خلال ذلك نستطيع تغيير رائحه البطانيه والمفروشات لدينا.
وضع قالب من الطوب تحت سريرك
تنتشر الرطوبة بالجدران وخصوصا تحت السرير الخاص بغرفة النوم مما يؤثر على رائحة المفروشات الموجودة على السرير، فقد وجدنا بعض الحيل التي يقوم بها أجدادنا منذ زمن بعيد لسحب الرطوبه الموجوده تحت السرير بكل سهولة،وذلك عن طريق وضع قالب من الطوب الموجود به عدة ثقوب مع حشو تلك الثقوب بالملح وبعض أوراق الفويل ورش قطرات من الخل عليهم، مما يساعد تلك الحيلة في سحب الرطوبة الموجودة في الغرفة تماما لتشعري بالدفء داخل غرفة نومك.