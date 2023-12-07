كارثه على سريرك ..الحق اطمن قبل ما يحصل كارثه بعض الحيل لاكتشاف مكان العقارب داخل منزلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالفتره السابقه أثار الرعب والخوف العديد من الأشخاص حيث تم اكتشاف وجود العقارب داخل منازلهم والبيوت التي يسكنوها، حيث تعد العقارب أحد الزواحف الضارة التي تسبب لدغتها جسم الإنسان بالتسمم، مما يؤدي إلى الوفاة وبينما يوجد لدينا الاطفال والتي لا تستطيع سهولة التصرف في تلك الحالات فقد يكون الامر مزعج ومخيف في معظم الاوقات، لذلك فسوف نشرح في السطور التالية للمقال طرق بسيطه وسهله لاكتشاف اذا كان يوجد داخل منازلنا عقارب أم لا وكيفية التعامل معها.

السبب وراء ظهور العقارب داخل منازلنا توجد العقارب دائما في الصحراء والاماكن النائيه فهي لا تفضل العيش في مكان بحركة ولكن إذا اكتشفنا وجودها داخل منزلنا تعد من الأمور النادرة وسبب وجودها يكون كالتالي: تفضل العقارب الظهور ليلا حيث انها تعشق الأماكن والمناطق المظلمة.

تفضل ايضا العقارب المعيشة في مكان بعيدا عن الضوء والحرارة العالية.

تعيش العقارب أيضا بالأماكن ذات الرطوبة العالية حيث إنها تساعدها في التكاثر وإعادة دورة معيشتها.

تفضل أيضآ العقارب الأماكن التي بها زواحف وحشرات حيث أنها الوجبة المفضلة لها.

عليك إذا كان منزلك يحتوي علي أحد المواصفات السابقة توخي الحذر جيدا حتى لا تقع فريسة لها. طريقه للقضاء علي العقارب داخل منزلك عليك توخي الحذر جيدا وتجنب تلك المواصفات داخل منزلك حتى لا تقع انت واطفالك فريسة لتلك الزواحف: تجنب وجود شكوك داخل منزلك فعليك سد الفجوات تلك الشقوق اول باول.

الابتعاد تماما عن وجود مياه راقده داخل منزلك فهي تجلب الحشرات وتجعل الاماكن رطبه لوجود الزواحف الخطيرة.

عليك الاستعانة بالمواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف لطرد تلك الزواحف من داخل منزلك.