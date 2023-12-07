هتنامي وتصحي ملكة .. وصفة الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم لتبييض البشرة في 3 أيام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن بشرة بيضاء ونضرة ومشرقة أيضًا وهذا يكون من خلال الاهتمام بها ووضع الكريمات باستمرار ومستحضرات العناية بها ولكن مع ارتفاع سعرها يرغبون في الوصول لبديل جيد لها له نفس الكفاءة، فيتجهوا لاستخدام الوصفات الطبيعية الفعالة للبشرة التي تساعد في توحيد لون البشرة كما هو الحال في وصفة الفازلين وزيت الزيتون التي توضع قبل النوم.

وصفة زيت الزيتون والفازلين لتبييض وتصفية البشرة تساعد هذه الوصفة في تبييض وتفتيح البشرة 3 درجات فوري والتخلص من التجاعيد بالتدريج، ويتم تحضيرها كالتالي: المكونات: بشر نصف ليمون.

ملعقتان زيت زيتون.

ربع ملعقة فازلين.

ملعقة نشا كبير. طريقة التحضير: في بولة نضع بشر الليمون وزيت الزيتون ثم نقلبهم ونضيف لهم الفازلين والنشا. نقلب المكونات ليتكون خليط كريمي. نضع الخليط في عبوة نظيفة جافة في الثلاجة. نضع منه كمية مناسبة على الوجه قبل التوجه للنوم. يمكن وضعه على اليد والقدمين والأماكن الداكنة المراد تفتيحها. مراعاة تدليك الخليط على الجلد ليتشربه. في الصباح يتم غسل الخليط جيدًا وتكرر الوصفة لثلاثة أيام. وصفة العسل والنشا مع الليمون هذه الوصفة فعالة كثيرًا في تفتيح البشرة أيضًا وإزالة التصبغات منها في وقت قصير، يتم تحضيرها كالتالي: المكونات: ملعقتان أرز مطحون.

ملعقة حليب.

نصف ملعقة عصير ليمون.

ملعقة عسل أبيض. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الأرز المطحون والحليب وعصير الليمون معًا. ثم نضيف العسل ليتكون خليط متجانس. نضع الخليط على البشرة حتى يجف ثم نفركه بحركات دائرية. نغسل البشرة بماء فاتر جيدًا.