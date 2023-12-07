جوزك مش هيشيل عينه من عليكى …خلطة كالسحر لتبييض وتفتيح أي منطقة في الجسم وازالة البقع والتصبغات بسرعة

وصفة عصير البرتقال والكركم لتفتيح الأماكن الحساسة

من المعروف عن الكركم أنه من المواد الفعالة التي تستخدم في تفتيح الاماكن الحساسة بفاعلية شديدة، والكركم من المواد المعروفة في الهند والتي يكثر استخدامها في معالجة البشرة والأماكن الداكنة، وعصير البرتقال يعمل على تفتيح البشرة أيضا ومثله مثل الليمون في ذلك، فعند خلط عصير البرتقال مع القليل من الكركم ووضع هذا الخليط على المناطق الداكنة الموجودة في الجسم التي ترغبين في علاجها، وبعد ذلك نترك الخليط على بشرة لعدة دقائق قبل غسله بالماء.

وصفة الزبادي لتفتيح الأماكن الداكنة

الزبادي من المواد الطبيعية التي يستخدمها العديد من الأشخاص، وتعمل الزبادي على تفتيح البقع الداكنة الموجودة في أي مكان في الجسم، ويعالج الزبادي الطفح الجلدي والتهيج الجلدي وغيرها من مشكلات الجلد الأخرى، ويمكنك استخدام هذه الوصفة بوضع الزيادي على المناطق الداكنة وتركها لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء وستلاحظين الفرق.