"وصفة ولا في الاحلام".. 3 نباتات تجعل بق الفراش يفر من منزلك نهائيا ودون عودة.. تعرفي عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ثلاث نباتات تجعل البق بعيدة عن منزلك بشكل دائم وتمنع عودتها؛ حيث يعاني معظم الحشرات من الابتعاد عن بعض الروائح الخاصة. ومع ذلك، البق هي استثناء من هذه القاعدة، وعلى الرغم من أن هذه الحلا ليست بالحل الجذري، فإنها ستكون مفيدة جدًا لتكملة الخيارات الأخرى، إليك بعض الروائح المستخدمة لصد البق التي يجب عليك استخدامها في أقرب وقت ممكن.

1. القرنفل

الرائحة القوية للتوابل هي علاج طبيعي مثبت ضد البق، إذا كنت تستطيع تحمل رائحته، فلا تتردد في esparinkle القرنفل المستخلص على السرير لعدة أيام، إذا لم تتحمل الرائحة، يمكنك ببساطة وضع بعض حبوب القرنفل في زوايا مختلفة من السرير والغرفة.

2. الخزامى أو اللافندر

البق هي حشرات مزعجة وضارة تميل إلى بعض النباتات العطرية مثل الخزامى، يبدو أن هذه الحشرات تكره رائحة الخزامى كثيرًا لأنه يحتوي على مركبات كيميائية تكون سامة بالنسبة لها. تنبعث هذه المركبات من رائحة النبات وتعمل على صدها.

فوائد هذه النباتات

هذا يمكن أن يكون رائعًا بالنسبة لك، لأنك يمكنك الاستفادة منه دون قيود، خاصة عندما يتعلق الأمر برائحة الخزامى التي تعد مثالية للراحة وللحفاظ على رائحة الغرفة جميلة.

وإليك خدعة صغيرة لاستخدام زيت اللافندر الأساسي، يمكنك وضع 20 إلى 30 قطرة من زيت اللافندر الأساسي في زجاجة رذاذ، ثم ملأ الزجاجة بالماء. رش المزيج في المناطق التي يتواجد فيها البق وفي جميع أنحاء الغرف. سيكون لهذه الطريقة الغريبة تأثير سحري سيقضي على جزء كبير من هذه الحشرات.