سم قاتل.. نوع من انواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه.. تعرف علية قبل فوات الاوان

الاثار الضاره للمكسرات

يعد اللوز من أحد المكسرات الشهيرة التي يقبل العديد على تناوله ولكن يمكن ان يسبب صحيه عديده حيث ان عملية تحضير الجزء وتقصيره يمكن أن تصيب الشخص بمواد سامة بالرغم من انه غني بالبروتينات والدهون الصحية والكالسيوم وفيتامين جيم والفسفور، إلا أن هناك بعض الدراسات التي أثبتت انا قصور اللوز تحتوي على مواد سامة يمكن أن تصيب الفرد بمشاكل صحية متعددة.

تقارير وأبحاث

أثبتت بعض الدراسات والابحاث ان البندق له دور هام في تنظيم السكر في الدم وله فوائد كثيره ومتنوعه فهو متوفر وسهل الحصول عليه ويمكن تخزينه وتجفيفه بشكل صحيح للحفاظ على جودته لعدة سنوات، حيث أنه يستخدم في تحضير الحلويات والبسكوت وبعض المعجنات والفطائر لو يعطيها نكهه فريده ولذيذه من نوعها ويحرص العديد من الأشخاص بتناوله وايضا سيده المنزل تستخدمه بشكل متعدد لذلك يمكنها أن تقوم بتخزينها بطريقة صحيحة لتجنب ضرر البندق ويجب أن تحتفظ به في مكان خالي من الرطوبه بعيده عن الشمس.