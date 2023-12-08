"سر الجمال"..وصفه طبيعيه لشعرك تمنحه قوة ولمعان وتخلصك من مشاكل الشعر

وصفة زيت الزيتون والقرنفل لشعر صحي:

زيت الزيتون والقرنفل ، يعتبر اشهر خليط مثالي للعناية بالشعر ، حيث يجمع بين فوائد زيت الزيتون المغذية وخصائص القرنفل المقوية ، إليكِ كيفية تحضير هذه الوصفة:

1. اخلطي ملعقتين من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت الزيتون في إناء وسخني الخليط لبضع دقائق.

2. انتظري حتى يبرد الزيت ، ثم ضعيهي على شعرك ثم قومي بتدليك فروة الرأس.

3. اتركي الزيت على شعرك لمدة تلت ساعه تقريبا.

4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيدا والشامبو المناسب لشعرك.

للحصول على أفضل النتائج الممكنه ، كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

فوائد الوصفة:

– القرنفل يقوي الشعر ويمنحه لمعانًا وقوة.

– يقلل من تساقط الشعر ويحميه من التلف.

– يحسن من الدورة الدموية في فروة الرأس.

– يعالج قشرة الرأس ويحافظ على مستوى الكيراتين الطبيعي في الشعر .

-يمكن استخدامه لعلاج الشعر المجعد أو المتضرر جراء الاستشوار او المكوا او المواد الكيميائية

– يعزز نمو الشعر ويزيد كثافته.