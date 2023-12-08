هترجع شباب تاني لو عمرك 60 سنه وصفه الكولاجين الطبيعي في المنزل لشد البشرة وتبييض البشرة هترجع 20 سنة لورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تظهر على البشرة علامات تقدم سن مثل التجاعيد والخطوط حول العين والترهلات في بعض الحالات، حيث أنها من الأعراض التي تزرع عدد كبير من الأشخاص وخاصة السيدات التي ترغب في الحصول على بشرة مشرقة أكثر نضارة وأكثر شبابا وتستخدم منتجات كثيره ومتعدده لمحاربة تقدم العمر وتذهب الى صالونات التجميل لدفع المزيد من الأموال للتخلص من التجاعيد والترهلات ولكنها لا تعطي نتائج جيدة بالنسبة لها، كما انها مكلفة وغير اقتصادية لذلك جئنا اليك بوصفه الكولاجين الطبيعي في المنزل سوف تكون الحل لك وبديل الذهاب الى صالونات التجميل المختلفة.

وصفة لبان الدكر لشد البشره وازاله التجاعيد إذا كنت ترغب في شد البشرة والقضاء على الترهلات والتجاعيد، فيجب عليك اتباع الطرق الطبيعيه لشد البشرة بدون فيلر او بوتيكس او اي مواد كيميائيه ضاره ووصفه لبان الذكر تخوم بكل ذلك بدون ضرر للبشره فيمكن استخدامها من خلال المكونات التالية: ملعقة من لبان الذكر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد اختياري. طريقة تحضير وصفة لبان الذكر لشد البشرة احضري وعاء وضعي به ربع لتر من الماء وملعقه من لبان الذكر وتركيا حتى يغلي تماما.

ثم قومي بتصفيته وضعيه في اناء مره اخرى.

واضيفي اليه النشا واستمر فيها التقريب حتى تحصلي على قوام متجانس اتركيه حتى يبرد.

ثم نظفي البشرة وضعي الخليط عليها لمدة 30 دقيقة.