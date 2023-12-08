"سدد جميع ديونك الزوجية مع زوجتك” .. ضع 5 حبات من مسامير القرنفل قبل الدخول غرفة النوم بلحظات بهذه الطريقة “ عيش الرجولة في ازهى صورها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة “Syzygium aromaticum”، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة “yrtaceae”، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً، وتستخدم بذور القرنفل المجففة في العلاجات الطبية الكثيرة.
فوائد القرنفل للرجال
1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل، وللحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وتحسين جودة الحيوانات المنوية.
2. المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع، ويفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع. مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبتالي يحد من سرعة القذف.
3. تعزيز الصحة الجنسية يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي، وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل.