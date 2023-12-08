الحل المثالي لو انكسر مفتاحك أو ضاع.. اكتشف بعض الحيل الذكية لفتح الباب بدون مفتاح .. النتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كثير من الأحيان نتعرض إلى مواقف مفاجئة تتطلب الحكمة في التصرف للوصول إلى الحل الصحيح، ومن أشهرها نسيان مفتاح القفل الخاص بباب المنزل أو مكتب العمل وغيرها، وفي هذه الحالة يقوم الكثير بإلحاق أضرار بالباب أو القفل دون معرفة أن هناك عدة طرق يمكن استخدامها لحل المشكلة دون التسبب في أي ضرر، وذلك باستخدام أدوات بسيطة جدًا ونتيجة لأهمية هذا الأمر سوف نوضح لك هذه الطرق من خلال هذا المقال.
أغرب الطرق لفتح أي قفل بدون مفتاح؟
هناك بعض الطرق الغريبة التي يمكنك استخدامها لفتح أي نوع من الأقفال، ومنها الآتي:
- يمكنك استخدام دبوس مصنوع من المعدن من خلال ثني الجزء الأمامي فقط، ثم إدخاله في القفل و تحريكه بشكل دائري حتى يفتح.
- كما يمكنك إدخال مسمار رفيع إلى مكان المفتاح، ثم قم بلفه بقوة وبعد التأكد من ثباته اسحبه إلى الخارج، ومن ثَم يتم فتح القفل.
- بالإضافة إلى إمكانية استخدام 2 من المفاتيح الرفيعة ثم وضعهم على شكل حرف X وإدخالهم في مكان المفتاح، وبعد الضغط بقوة سوف تجد القفل قد فُتح.
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ما هو سر وجود ثقب في القفل؟
هناك بعض الأدوات التي نقوم باستخدامها بشكل دائم ولا نعلم أسباب وجودها، ومنها الثقب الصغير الذي يوجد في الأسفل في جميع أنواع الأقفال ولا يعلم الكثيرين عن سبب تواجده، كما يكمن سر صناعته في أهمية وضع الزيت من خلاله لتزييت القفل وإزالة أي صدأ ينتج عن الاستخدام لفترة طويلة، حيث أن القيام بذلك يساعد على زيادة مدة صلاحية استخدام القفل ومنعه من التلف.