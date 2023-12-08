شمس الكويتية في وصلة رقص بقميص النوم الابيض وعايزة حد يدلعها

فنون - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الكويتية شمس ، صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام للفيديو والصور.

وأثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجددًا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترقص بقميص النوم.

وظهرت شمس في الفيديو وهي ترقص بحركات مثيرة، مرتدية قميص نوم قصير وشفاف، مما عرضها لهجوم من قبل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت الفنانة الكويتية شمس بإطلالة جذابة في أماكن مختلفة تفاوتت بين مصفف الشعر والسيارة والمطعم ووسط الجبال والمساحات الخضراء.

وعلقت الفنانة الكويتية شمس على الصور قائلة: “نفسيتي في هذه الفترة لا تتحمل إلا الفساد. إذا كان لديك أي انتقاد ، أتمنى أن تنقله إلى حسابي بشكل أفضل “.

علقت شمس الكويتية ، على مقطع الفيديو المتداول ، الذي نشرته مواقع بحث جوجل ، عن أحد الأشخاص الذين صوروها وهي على البحر وهي ترتدي البكيني وترقص بطريقة مثيرة.

وأظهرت كل جسدها وعلاقاتها المتناسبة للغاية ، قائلة إنها حرية شخصية ، ولا يجوز لأحد أن يدخل حياتها أو حتى ينتقدها.

الأمر الذي أثار ضجة كبيرة حول تغريدة لها ، وعلق عليها متابعيها بهذه الإطلالة الجريئة والمثيرة ، شمس الكويتية ، الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين بعد تداول مقطع فيديو لها ، واستقبال أحد الأشخاص لها ورفعها.