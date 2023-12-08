"سر ولا في الأحلام" .. تعرف على السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام وأهميتها لكل منزل .. طلعت أهم من الحوض نفسه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف ما هو السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام حيث أنه بسبب صغر حجمها يظن البعض أنها بلا أي فائدة ولكن في الحقيقه هي تقوم بدور عظيم يساعد على إنقاذ حياة جميع أفراد الأسرة من الفيضانات وفي هذا المقال سوف نغير وجهة نظركم عن هذه الفتحة بالإضافة إلي أننا سوف نجاوب عن سبب عدم تواجدها في خوض الحمام.

سبب عدم تواجد الفتحة في حوض المطبخ

تساعد الفتحة الموجودة في حوض الحمام التي تكون موجودة أسفل الصنبور علي المحافظة علي نظافة الحمام ولكن في حالة وجودها في حوض المطبخ تصبح بيئة خصبة لنمو الفطريات والبكتريا بسبب تواجد بقايا الطعام في المطبخ وبالتالي يحدث تلوث بيئي بسبب انتشار الفطريات والبكتريا الي الأواني ويصيب أفراد الأسرة بالأمراض.

فوائد فتحة حوض الحمام

تساعد فتحة حوض الحمام على حماية أفراد الأسرة من الأخطار ومنها: