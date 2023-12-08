"عيالك هتروح فيها".. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يعد من أهم الوجبات الأساسية التي تدخل في الكثير من الأطعمة إذا أنه يحتوى على نسبة عالية من البروتينات والمعادن خاصة الكالسيوم بالإضافة إلى الفيتامينات الهامة لبناء الجسم، ولعل أشهر الطرق المستخدمة في تناوله هي البيض المسلوق الذي يعتبر وجبة متكاملة من البروتينات الهامة لصحة الأطفال والكبار، ومع ذلك بجانب هذه الفوائد قد يسبب خطرا على الصحة إذ تقوم بعض ربات البيوت بشكل غير متعمد بسلق البيض بطريقة خاطئة تشكل ضرر على الصحة، والتي سنتعرف عليها خلال سطور المقال والطريقة الصحيحة لذلك.

الطريقة الخاطئة لسلق البيض

تقوم الأمهات يوميا بسلق البيض لأطفالها بما فيه من بروتينات مفيدة للجسم ولا يمكن الاستغناء عنه في وجبة الإفطار، ومع ذلك تقوم بوضعه مدة قصيرة على النار أقل من 10 دقائق تقريبا وهذا التصرف يجعل البيض غير صالح للأكل لأنه يضعف المناعة ويزيد فرص الإصابة بالأمراض، فبدلا من الاستفادة من القيمة الغذائية في البيض فإنه يصاب بالأمراض.

وتوجد طريقة أخرى خاطئة وهي وضع البيض داخل الوعاء وتركه على النار لمدة نصف ساعة تقريبا، وبسبب ذلك تتكون مادة الكبريت حول صفار البيض وهي مادة لها تأثير سلبي على صحة الجهاز الهضمي وخاصة المعدة والأمعاء وقد يصل إلى الكبد وتدميره بشكل كامل.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض

أكدت وزارة الصحة أن المدة المناسبة لوضع البيض على النار هي تتراوح بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة، ويجب وضعها في إناء وغمرها بالكامل بالماء حتى لا تصاب بالجراثيم نتيجة عدم التسوية بشكلٍ كامل، وبذلك تكون قد استفدت من جميع العناصر الغذائية الموجودة في البيض وتقديمها للكبار والصغار.