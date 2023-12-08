“خلي بالك هيسرقوا صورك” .. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تطبيق الواتساب اليوم هو واحد من اهم التطبيقات التي يستخدمها الكثير من الناس سواء من أجل العمل أو التواصل مع الاهل والأصدقاء ولكن في هذه الأيام ظهرت ظاهرة اختراق الواتساب من قبل بعض الأشخاص ويعتبر هذا الأمر خطير للغاية وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يضعون عليه اسرار تخص العمل وفي هذا المقال سوف نوضح لكم العلامات التي تبين أنه تم اختراقه.

علامات اختراق الواتساب