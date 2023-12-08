لو نسيت الفيزا في البيت .. طريقة عبقرية الفلوس من داخل ماكينة ” الصراف الآلي ATM ” في دقائق

طريقة سحب الأموال رغم ضياع الفيزا

يستطيع المستخدم سحب الأموال بدون فيزا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يستخدم البنك المحفظة البنكية لإرسال رسالة تأكيد على هاتف المستخدم قبل أي شخص آخر للتحقق من هويته قبل السماح بالصرف

يتوجب على المستخدم التوجه إلى ماكينة صرف آلي توفر خاصية الصرف دون الحاجة لاستخدام بطاقة فيزا.

يتعين على المستخدم النقر على خيار “الخدمات بدون بطاقة” من القائمة المعروضة.

يجب على المستخدم اختيار السحب النقدي عن طريق المحفظة الإلكترونية.

سيُطلب من المستخدم إدخال رقم هاتفه، ثم إدخال الرقم السري قبل السماح بالصرف.

يتمكن المستخدم من كتابة الرقم أو المبلغ الذي يرغب في سحبه.

كيفية تأمين الحساب البنكي من السرقة

لتأمين حسابك البنكي من الاختراق، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الأمنية التالية:

استخدم كلمة مرور قوية: قم بإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة لحسابك البنكي، تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.

تحقق من الاتصال الآمن: عند الوصول إلى حسابك البنكي عبر الإنترنت، تأكد من أنك تستخدم اتصالًا آمنًا عبر بروتوكول HTTPS، تأكد من وجود القفل الأخضر أو الشريط الأخضر في شريط العنوان للتأكد من أن الاتصال مشفر وآمن.