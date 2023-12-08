"ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس" .. استخدامات سحرية وصادمة لقصافة الأظافر لم تخطر على بالك يوماً .. طلعت كنز واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصافة الأظافر تعتبر الشغل الشاغل للمواقع الإلكترونية خلال الوقت الراهن، ويتطرق الكثير من الأشخاص للتعرف على صحة الاستخدامات المذكورة على لسان البعض عن قصافة الأظافر و للتأكد من مدى دقتها في القيام بذلك، حيث أكد الكثيرين أن قصافة الأظافر تغني مالكها عن شراء الكثير من الأدوات الأخرى لأنها بمثابة أداة واحدة لأكثر من مهام، لذلك نسلط الضوء في هذا الصدد للتأكد من قدرة قصافة الأظافر في القيام بأكثر من مهام فيما يلي.
أهمية قصافة الأظافر
تكمن اأهمية قصافة الأظافر في قص الأظافر ومنع زيادتها عن الحد المرغوب، إلا أن الكثيرين أكدوا من خلال التجربة المؤكدة أهمية القصافة في أداء العديد من المهام التي تتمثل فيما يلي:
- السيدات أصحاب الحرف اليدوية يمكنهم تثبيت خيوط الكروشية في الثقب الخلفي القصافة.
- أصحاب الحرف الكهربائية يمكنهم ننزع البلاستيك عن السلك بسهولة من خلال القصافة.
- كما يمكن استخدام المهن الأخرى في ربط وفك المسامير الدقيقة صعبة المنال بالكماشة.
- أما اليوتيوبر والأشخاص الأكثر انشغال يمكنهم الاستفادة من القصافة لتثبيت الموبايل ومشاهدة الفيديوهات والبرامج المختلفة.
- كذلك يمكنك الاستفادة منها في فتح المعلبات بسهولة بواسطة الفتاحه الداخلية خاصة في الرحلات.
- تعتبر بديل السكين في الرحلات أوقات التنزه أو الحالات الطارئة للدفاع عن النفس وتوجد في الجزء الداخلي منها.
كيفية استخدام قصافة الأظافر
استخدام قصافة الأظافر شيء بديهي للجميع ويتم اتقانه من أول مرة لكن قبل إستخدام قصافة الأظافر لابد من التأكد من نظافتها لأنها تعتبر مصنع متنقل للميكروبات والجراثيم، وبالرغم أن شكلها نظيفة إلا أن رؤيتها بالعدسات المكبرة توضح لك مقدار للخطورة، لذلك لابد من الانفراد باستخدام القصافة وتعقيمها بشكل مستمر.