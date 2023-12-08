هتشوفي وشك فيها.. بمكون في البيت لتنظيف الطاسة المحروقه حتي لو ليها سنين رجعيها جديدة ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من الأمهات أو ربات البيوت عند تنظيف الأواني المحروقة ولا يعرفن هذه الطريقة. من طرق التنظيف التي تبحث عنها الكثير من النساء هي طريقة تنظيف المقلاة، وذلك بسبب معاناتهم الكبيرة في حرق الأواني ولا يستطيعون تنظيفها وإعادتها إلى ما كانت عليه من قبل، لذلك قد ينسون أم القدور على النار لمدة طويلة حتى تحترق وتمتلئ بالدهون ويصعب تنظيفها وخاصة الطبقة السوداء التي هي سبب انتشار البكتيريا واليوم جلبنا لكم سحر خلطة لتنظيف الأواني المحروقة في وقت قصير. ومن خلال موقعنا سنشرح لك هذه الطريقة الصحيحة لتنظيف الأواني المحروقة.

تعرفي على خطوات تنظيف المقلاة المحروقة

تحرص ربات البيوت على إيجاد خلطة لتنظيف المقلاة، خاصة أن لون القدور يتغير عند احتراقها، وخلطتنا السحرية تتكون من هذه المكونات:

كوب من الخل.

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

3 ملاعق كبيرة بيكربونات.

ماء مغلي.

نصف كوب من عصير الليمون.

صابون سائل.

فرشاة تنظيف.

تعلم كيفية تنظيف الأواني المحروقة

أحضري وعاء عميق، ثم ضعي فيه الماء الساخن، ثم ضعيه على النار.

أضيفي بيكربونات الصوديوم، وعصير الليمون، والخل، وملح الليمون، وحركي الخليط.

ضع الأواني والأوعية المحترقة وكل ما تريد تنظيفه على النار.

اتركي الأواني في الماء لمدة ربع ساعة للتخلص من الطبقات السوداء.

نضع عليها الصابون السائل بعد رفعها عن النار، ونفركها جيداً بالفرشاة حتى تلمع كالجديدة.

تكرر هذه الطريقة مع جميع الأواني التي تحتاج إلى تنظيف عام.

استخدمي صودا الخبز لتنظيف الأواني

ضعي الوعاء المصاب في وعاء مملوء بالماء الفاتر وأضيفي إليه نصف كوب من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من سائل غسل الأطباق.

ارفعي الخليط على النار واتركيه حتى يغلي لمدة ربع ساعة حتى يصبح الوعاء نظيفاً.

يُرفع عن النار ويُفرك بفرشاة تنظيف ويُشطف تحت الماء الجاري.