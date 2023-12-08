"من انهاردة جوزك مش هيشوف غيرك" ...ضعي هذا المكون علي شعرك وادعيلي.. ياريتني كنت عرفتها من زمان اوي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من الفتيات، أو النساء على وجه الخصوص، لا يعرفن هذه الوصفة السحرية لتنعيم الشعر الخشن. يمكنك استخدام الفازلين لكي تستمتعي وتستفيدي من العديد من المميزات والفوائد التي يمنحها هذا المرطب الطبيعي لشعرك. لذلك من الممكن إدخاله ضمن الخلطات التي تساعد على تمليس الشعر بدلاً من استخدام الكيراتين أو البروتين الكيميائي، والذي مع مرور الوقت يتسبب في تلف خصلات شعرك، وقد يتساقط الشعر عند استخدامه مراراً وتكراراً. لذلك تعتبر وصفات الفازلين من الطرق الطبيعية البديلة التي ستمكنك من استعادة الملمس الناعم لشعرك بشكل سريع وتخليصه من خشونته، والحصول على كافة فوائد الفازلين والتي من أهمها ترطيب خصلات شعرك وترطيبه. يغذيها. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم طريقة عمل هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها. تابعنا.

من أهم وأفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تمليس شعرك الخشن هي طريقة خلطة الفازلين التي يمكنك اتباعها، ومرة بعد مرة ستجد أن شعرك يستعيد بريقه وجماله ويصبح رطبا وأكثر لمعانا باستخدام هذه الطريقة، والذي يمثل أفضل طريقة لصنع الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر وجعله ناعماً ومستقيماً. ولمظهر أكثر جمالاً، المكونات التي يمكنك استخدامها هي كما يلي:

2 ملاعق كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الجرجير.

2 ملاعق كبيرة من النشا.

تعرفي على طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر الخشن بالفازلين

عليك الالتزام بجميع المكونات السابقة حتى تتمكني من تحضير أفضل وصفة طبيعية تساهم في تنعيم شعرك دون تعريضه لأي مشاكل. كما أنه يساهم في زيادة طوله بفضل المكونات والزيوت عالية الترطيب والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ولذلك يمكنك اتباع ما يلي لإنشاء وصفة كاملة للعناية بشعرك:

ضعي مكون الفازلين فوق حمام مائي حتى يذوب تماماً ويتخلص من قوامه اللزج.

بعد ذلك، أضيفي كمية الزيوت الطبيعية الموجودة في الوصفة، وقومي بتحريك المكونات جيداً حتى تصبح مكوناً واحداً.

والخطوة التالية هي إضافة النشا ثم التقليب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس يسهل تطبيقه على الشعر.

ضعي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر وغسول طبيعي مرطب.

هناك طريقة أخرى، وهي تسخين الفازلين وزيت الزيتون في حمام مائي حتى يذوب الفازلين، ثم اتركي الخليط حتى يبرد قليلا، ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف، ثم قومي بلف شعرك. قومي بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.