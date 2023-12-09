فكرة جهنمية هتخليك تتفرج على التلفزيون ببلاش وتوصله بالدش.. طريقة توصيل الموبايل بالدش لتشغيله

لماذا يتم تركيب صامولة سلك الدش؟

لأن بعض الناس تعاني من انقطاع أو ضعف الإشارة بشكل مفاجئ عن التلفزيون أو الرسيفر، ويكون هذا نتيجته انقطاع الصوت والصورة، وذلك لأن صامولة سلك الدش هي الأساس في تلك الخطوة، ويعود ذلك إلى انقطاعها أو تركيبها بطريقة غير صحيحة، ولكن يجب الحرص أثناء تركيبها خوفاً من مخاطر الكهرباء، لتجنب حدوث أي ماس كهربائي قد يؤدي إلى وفيات.

ماهي الأدوات المستخدمة وطريقة تركيب صامولة الدش؟

تحتوي الأدوات المستخدمة في تركيب وصلة الدش على صامولة، ولاعة، وسكين أو موس أو قطاعة حادة، وهي مهمة في تأمين التركيب بشكل صحيح ويجب استخدام هذه الأدوات بدقة حتى تضمن نجاح عملية التثبيت.

حتي يتم تركيب صامولة الدش بشكل صحيح، يتم ذلك من خلال عدة خطوات، ومن هذه الخطوات الآتي:

قطع غلاف السلك الخارجي عن طريق استخدام أدوات مثل السكين أو القاطع الحاد.

2.القيام بفك السلك الرفيع من المنتصف، الذي يعد هو الغلاف الخارجي للقطعة النحاسية.

3 القيام بحرق الغلاف الأبيض عن طريق ولاعة للتخلص من العازل الموجود في النحاس.