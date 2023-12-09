«هدية ربانية».. القهوة والقرنفل كنز للتخلص من الشيب نهائيا بدون صبغة يختفي الشيب فورا!!.. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشكل الشيب أو الشعر الأبيض مصدر قلق للعديد من الأفراد، حيث يظهر غالبا مع تقدم العمر في سبيل السعي للحفاظ على جمال الشعر الأسود ولامعه، يتجه الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن وصفات طبيعية تساعدهم في التخلص من الشعر الأبيض، دون الحاجة إلى اللجوء إلى منتجات كيميائية ومن بين هذه الوصفات الطبيعية الفعّالة يأتي مزيج القرنفل والقهوة كخيار مجدي للتخلص من الشيب والشعر الأبيض في هذا المقال، سنقدم لكم بالتفصيل كيفية استخدام مزيج القرنفل والقهوة للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة طبيعية.

فوائد القرنفل والقهوه للشعر

القرنفل يحتوي على مجموعة من العناصر الطبيعية التي تتمثل في مضادات الأكسدة ومكافحة الالتهابات، مما يعزز تدفق الدم من الجسم إلى فروة الرأس هذا التأثير يساهم في تعزيز تغذية بصيلات الشعر، مما يساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع وصحي.

من جهة أخرى، تحتوي القهوة على عدة مكونات طبيعية، بما في ذلك الكافيين، الذي يعزز أيضا تغذية بصيلات الشعر يقوي الكافيين الشعر، ويعزز تغذيته، ويسهم في منع ظهور الشيب والشعر الأبيض بشكل فعال.

مكونات خلطه القهوه والقرنفل

للاستفادة الكاملة من هذه الوصفة، يتعين عليك اتباع هذه التفاصيل واستخدام المكونات التالية:

6 حبات من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة استخدام القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب:

قم بطحن حبات القرنفل حتى تصبح كبودرة ناعمة.

ضع القرنفل في طبق وأضف إليه القهوة، وامزجهما جيدا، مع التفضيل لاستخدام قهوة غامقة.

أضف كل الزيوت المذكورة في الوصفة، وهي زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند، وامزجها حتى يصبح لديك خليط يعمل على تغذية الشعر والتخلص من الشيب.

قم بتوزيع الوصفة بالتساوي على الشعر وفروة الرأس، ثم اتركها لمدة ساعة.

بعد ذلك، اغسل شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بفوائد هذه الوصفة الطبيعية للحفاظ على لون شعرك والتخلص من الشعر الأبيض.