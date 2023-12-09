" مش هتقدر تطلق تاني " .. 7 شروط أساسية في قانون الأحوال الشخصية 2023 لوقوع الطلاق بين الزوجين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي في ظل وجود مشكلة خطيرة تتفشى بسرعة البرق في المجتمع كالتي تتعلق بانتشار حالات الطلاق بشكل لا يمكن السيطرة عليه من جانب الدولة بالطرق المعتادة حيث أن هذه الأمور تؤثر بشكل سلبي على المجتمع بشكل عام من خلال الأزمات التي يعاني منها الأبناء في حالة وجودهم القضايا التي تملأ محاكم الأسرة والتي يتم خلالها هدم الكثير من الأسر لذا فقد وجدت الحكومة أن من الضروري أن يتم وضع الضوابط اللازمة للطلاق والتي من خلال قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم استعراضها كي يتم التوقف وبشكل نهائي عن الطلاق لأهون الأسباب والوعي بخطورة هذا التصرف

– شروط الطلاق

جدير بالذكر أن عقد الزوج بنتهي بحالات منها ” الطلاق أو الخلع أو الوفاة أو التطليق “

لابد أن يكون الزوج في وعيه الكامل لدى النطق بلفظ الطلاق

من حق الزوج وحده الطلاق أو الرجوع عنه ولا يمكن أن يتم توكيل أحد أخر بذلك

في بعض الحالات من الممكن عمل توكيل رسمي على ألا تزيد مدة سريانه عن 60 يوما

الطلاق الشفوي يحتسب طلقة واحدة مهما أشار الزوج لفظا خلال النطق به

من الضروري أن يتم الذهاب لإحدى الجهات الرسمية مثل المحكمة من أجل أن يعترفلا الزوجين بوقوع الطلاق الشفوي كي يعتد به

من حق الزوج المطلقة في حال الزواج من أخر الحصول على ثلاث طلقات جديدات .