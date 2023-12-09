قولي وداعاً لآلام القدمين!!.. تعرفي على طريقة عبقرية لتوسيع "الحذاء الضيق" في دقائق معدودة...لن تخطر على بال الجن الأزرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة ضيق الأحذية من أكثر الأمور المزعجة التي تواجهها معظم النساء والفتيات، حيث تعتبر أزمة كبيرة تتعرض لها جميع السيدات بعد أن القيام بشراء حذاء يعجبها ثم تتفاجئ بعد ذلك بأنه ضيق وينتج عنه آلام شديدة أثناء المشى مما يضطرها إلى ركنه ثم شراء حذاء جديد آخر لتجنب تلك الآلام الصعبة، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل لهذه المشكلة المؤرقة عن طريق استخدام 4 طرق سحرية ستساعدك فى توسيع الحذاء الذى تفضلينه بكل سهولة وخطوات سهلة.
أفضل الطرق الفعالة لتوسيع الحذاء الضيق
هناك العديد من الأفكار الذكية والجديدة التي قد لا يعرفها الكثيرين منها التالي:
- وصفة الثلج وذلك من خلال وضع القليل من الماء فى أكياس بلاستيك ثم وضعها فى مقدمة الحذاء ونتركها فى الفريزر لساعات طويلة ثم نخرج الحذاء وننزع الكيس وسوف ترين الفرق.
- إليكي وصفة أخرى من الشوفان عن طريق ملئ كيس بلاسيتك بمسحوق الشوفان ثم وضع القليل من الماء عليه، ونضع تلك الخلطة فى مقدمة الحذاء لنتركها لمدة يوم كامل ثم نزعه لتجدينه أصبح أوسع.
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طريقة مبتكرة لحل مشكلة الحذاء الضيق
يمكنك التصرف بأسلوب جديد ومبتكر لتوسيع الحذاء الضيق من خلال استخدام ورق الجرائد المبلول عن طريق إحضار مجموعة من ورق الجرائد لنبلله بالماء ، ثم وضعه بداخل الحذاء بطريقة تجعله يملأ مقدمة الحذاء مع تركه به لعدة ساعات حتى يجف ثم نخرج الورق، كما يمكنك أيضاً إحضار كمية من الجوارب القديمة ووضعها في مقدمة الحذاء ثم تتركيها ليلة كاملة ثم تجريته لتلاحظي بأنه أصبح أوسع بالفعل.