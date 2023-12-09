"وصفة خطيرة هتخلي شعرك طويل وناعم زي الهنود".. ضعي "زيت الزيتون مع الحناء" على الشعر وشوفي النتيجة المذهلة.. لن تستغني عنها بعد اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها لذا تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل وأحدث الخلطات الطبيعية للتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان، لهذا تعتبر وصفتنا اليوم من زيت الزيتون مع الحناء من أفضل المكونات المفيدة والمغذية للشعر، حيث هناك الكثير من الفوائد عند المزج بين الحناء مع زيت الزيتون مما يعطي الشعر اللمعان البراق والجاذبية التي تحلم بها الكثيرات، والجدير بالذكر أن الحناء هي أحد أنواع النباتات المستخدمة في صبغ الشعر بصورة طبيعية بدون أي آثار جانبية.
مكونات خلطة الحناء وزيت الزيتون لنعومة الشعر
تساعد تلك الخلطة الجبارة من الحناء وزيت الزيتون على علاج بعض الأمراض الجلدية منها الثعلبة كما يعطي للشعر النعومة والبريق الملحوظ، بالإضافة إلى تجنب ظهور القشرة في فروة الرأس بسبب احتوائها علي العديد من البروتينات التي تكمن في زيت الزيتون عند خلطها مع الحناء، والمكونات عبارة عن التالي:
- كوب كبير الحجم من الحناء الطبيعية.
- نصف كوب من زيت الزيتون الخام.
- 3 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.
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كيفية تحضير خلطة الحناء مع زيت الزيتون
نقدم لكم الحل الأمثل لتنعيم الشعر ومنع تساقطه عن طريق استخدام وصفتنا اليوم من زيت الزيتون مع الحناء من خلال إتباع التالي:
- يجب أولاً إحضار وعاء مناسب ونظيف لوضع كوب كامل من مسحوق الحناء بالإضافة إلى الماء الدافئ.
- نمزجهم معاً جيداً حتى تمام التجانس.
- نضيف للخليط زيت الزيتون ونستمر في التقليب.
- نخلط تلك المكونات مع بعضها حتى يمتزج الخليط لنحصل على خليط متماسك.
- نوزع الخليط على جميع أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف بكميات متساوية .
- ثم نتركه على الشعر لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين ونصف حسب نوع وطول الشعر .
- لا يجب تغطية الشعر بأي غطاء رأس.
- يتم غسل الشعر جيداً بعد ذلك بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.