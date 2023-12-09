بمكون كنا بنرميه.. طريقة تنظيف الطاسة القديمة المحروقة من حروق السنين وإعادتها كالجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أن الكثير من ربات المنازل لا يستطيعون تنظيف الطاسات المحترقة حيث تنتج تلك الحروق في التصاعد نتيجة استخدامها بصفة مستمرة مما يؤدي إلى احتراقها والتصاق الدهون بها مما جعل الكثير من ربات المنازل يتخلصون من تلك الطاسات أو يقومون بشراء غيرها مما يكلفهم الكثير من الأموال لذلك أخذت العديد من هؤلاء تبحث عن طرق تساعد في التخلص من حروق الطاسة وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

وصفة فعالة للتخلص من حروق الطاسة تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي. معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من ملح الليمون.

سائل التنظيف.

2 لتر ماء.

كوب من الخل.

1/2 كوب من عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي. نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات ثم نقوم برفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم بعد ذلك نحضر الطاسة وندخلها داخل الخليط ثم نتركها تغلي لمدة 15 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها ونقوم بغسلها بواسطة سلك المواعين وسائل التنظيف.

ثم بعد ذلك سوف نلاحظ مدى تنظيف جميع الحروق والدهون والأوساخ التي به، ونجدها قد اختفت تماما وأصبحت طاسة جديدة.