"خبر صادم للجميع"... "الفتيات السعوديات" يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية.. يا ترى من هؤلاء المحظوظين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهد المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة الكثير من التغيرات الاجتماعية البارزة فيما يخص زواج النساء السعوديات، حيث لاحظنا زيادة اهتمامهن وإقبالهن المتزايد من الزواج من أشخاص من جنسيات أخرى دون السعوديين، ويعتبر ذلك الأمر تغيير جذري وكسر للتقاليد السائدة التي تحرص على الزواج من الرجال للسعوديين، كما أنه من اللافت للنظر زيادة كبيرة في عدد النساء السعوديات اللواتي يفضلن الزواج من الرجال المصريين حيث يعتبرن أنهم من بين الجنسيات الأفضل للزواج منهم.

أسباب إقبال الفتيات السعوديات على الزواج من الأجانب

وفقاً للدراسات والتقارير التي أضهرت إقبال الفتيات السعوديات على الزواج من الأجانب حيث تبدو تلك الظاهرة الغريبة عن المجتمع السعودي ترجع إلى وجود العديد من الأسباب من بينها اعتقاد بعض النساء السعوديات بأن الرجل الأجنبي سواء كان مصري الجنسية أو من جنسية أخرى يتعامل بطريقة لطيفة واهتمام بالغ مما يجعلهم أفضل شريك للحياة، بينما على الجانب الآخر يشعرن بأن الرجل السعودي في كثير من الحالات يكون أكثر صرامة وغلظة، وهذا يعد الدافع الأساسي لبحثهن عن الدعم والاهتمام من أبناء جنسيات مختلفة.

الجنسيات المفضلة لدى السعوديات

أصبح منتشراً الآن حق النساء السعوديات من اختيار شريك الحياة من جنسيات أخرى وعدم الارتباط بأبناء السعودية، حيث يفضلن الزواج من الرجل المصري أكثر من أي جنسيات أخرى لإعتباره الخيار الأنسب للزواج حيث يعطي الاهتمام والحب والحنان الذي تحتاجه المرأة السعودية إلى جانب المشاركة في المنزل والاحساس بقيمتها ومكانتها، كما يحق لها التحكم في إقامة ازواجهن الأجانب بداخل المملكة العربية السعودية إذا تم زواج الفتيات السعوديات من جنسيات أجنبية مما يُظهر التقدم الواضح في دور النساء في المجتمع السعودي وقدرتهن في توجيه مسار حياتهن الزوجية.