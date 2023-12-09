“حيلة جدتي العبقرية “.. ماتنسيش تحطي قالب طوب تحت السرير لو أطفالك بيعانوا من الكحة والرشح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر فصل الشتاء هو من أحد أهم الفصول التي تمر علينا في كل عام والتي لابد وأن نفكر فيها جيدا ونقوم بتطبيق مجموعة من الحيل والاستراتيجيات لتسهيل حياتنا اليومية في ظل التحديات التي تواجهنا خلال هذا الفصل، وبالطبع هناك بعض الحيل القديمة التي يمكن أن تكون متوارثة من جيل لآخر، والتي أثبتت فاعلية في مواجهة الظروف الشتوية، والتغلب على الطقس وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم بعض تلك الحيل للاستفاده منها خلال البرد القارص تابعونا للتفاصيل.
حيلة زمان بقالب الطوب تحت السرير
في كل عام وفي فصل الشتاء ترتفع نسبة الرطوبة داخل المنازل وهذا يؤثر بشكل سلبي على الحوائط المحيطة ونجد أن معظم النساء يقومون بتخزين بعض الأغراض تحت السرير، ولكن تلك الرطوبه الموجوده تكون مشكله ويمكن أن تفسد الأغراض الموجودة في هذا المكان لذلك يمكن السيطرة على نسبة الرطوبه المرتفعه الموجودة في الجدران باستخدام قالب الطوب الأحمر، ذلك الذي يكون محتوى على مجموعة من الثقوب نقوم بغلقه من احد الجوانب ومن الجانب الأخر يوضع فيه كمية من الملح في كل فتحة والقليل من الخل ويوضع هذا القالب تحت السرير وهو كفيل بأن يمتص الرطوبة وأي روائح كريهة، ومن شأنه أن يحافظ على كل الأغراض المخزنة بأمان وبعيدًا عن تأثيرات الرطوبة الزائدة.
حيل أخرى للتخلص من الرطوبة تحت السرير
للتخلص من الرطوبة تحت السرير في فصل الشتاء، يمكنك استخدام بعض الحلول البسيطة والفعّالة وليكن وضع أكياس تحتوي على السليكا والصودا تحت السرير هذا من شأنه ان يساهم في التخلص من الرطوبة، بالاضافة إلى العمل على فتح نوافذ الغرفة التهوية مما يقلل الرطوبة، والتأكد من جفاف الأشياء الموجودة تحت السرير.