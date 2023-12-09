"خلي بالك الواتس متراقب" .. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتس آب اعرف إنك متراقب بدون ماتحس .. اعرفها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر! علامات لو ظهرت على جهاز أعرف أنك في خطر، ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من برامج التهكير التي يمكنها مراقبة الأجهزة الذكية والحصول على البيانات الخاصة بالمالك واقتحام خصوصيته مما يجعله مستغل من قبل هؤلاء الأشخاص، ولاسيما أن الواتساب من التطبيقات الأساسية التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم فإنها الأكثر اختراق، ونظرا لذلك نوضح لك الطرق المختلفة لمعرفة إذا كان الجهاز مراقب ام لا.

احذر الواتس اب مراقب

نظرا لانتشار العديد من برامج التجسس على برامج الواتساب وذلك اختراقاً للبيانات التي تعتبر ذات أهمية قصوى للكثيرين، حيث أنه يضم كافة البيانات المتعلقة بالمعاملات والحسابات البنكية والتي يمكن استغلالها لسرقة حساب الأشخاص، أو سرقة الدردشات الهامة والصور واستخدامها في استغلال مالك الهاتف، لذلك لابد من متابعة الجهاز باستمرار والتأكد من عدم وجود أي خلل في الجهاز، كما يجب عدم فتح أي روابط أو برامج مجهولة المصدر على الجهاز، كذلك يجب إخفاء نقطة الاتصال للأشخاص المجهولين.