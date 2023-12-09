كنز ثمين في بيتك وانت مش عارف!!.. يا بختك لو عندك "الهون النحاسي القديم" ... قومي حالاً دور عليه وهتبقى مليونير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الجدير بالذكر أن الهون النحاس القديم ذو أهمية تاريخية وثقافية كبيرة، حيث يعتبر ليس مجرد قطعة فنية أو أثرية بل هو من المقتنيات القديمة التي تعد شاهد على التقاليد والحضارة المصرية القديمة، كما يُستخدم الهون النحاس العديد من ربات البيوت لطحن وخلط المكونات في حياتنا اليومية، ولكن في الأيام الأخيرة ظهر اهتمام متزايد من المصريين بـالهون النحاس القديم بسبب العروض الضخمة عبر الإنترنت والمبالغ المالية الكبيرة لشرائها، حيث أصبحت الظاهرة مصدر تساؤلات حول الاهتمام المفاجئ بهذا الهون القديم.

أسعار الهون النحاسي القديم

أصبحت قيمة هذه الهونات النحاسية القديمة بأسعار متفاوتة طبقاً إلى الحجم والنوع والجودة، حيث تتراوح الأسعار ما بين 1,200 و 450,000 جنيه، ولكن لكي يحقق هذا الهون سعراً مرتفعاً لابد أن تكون خالية من أي شوائب، ويمكنك التعرف على ذلك عن طريق الصوت الخاص بها عند اصداره سواء عند الضرب بواسطة يد الهون النحاسي أو عند سقوطه على الأرض.

مواصفات الهون النحاس الأصلي

يتزايد قيمة الهون النحاسي القديم بزيادة وزنه حيث يُعد وزنه الثقيل دليل على وجود كميات كبيرة من النحاس عند تصنيعه، كما يتزايد قيمته أيضاً كلما كان تاريخ الصنع أقدم، كما يمكن للباحثين عن هذه القطع النادرة العثور عليها من خلال مواقع متخصصة على منصات عالمية مثل “إيباي”، بالإضافة إلى توفر مجموعات وأسواق عديدة على تطبيق الفيسبوك.