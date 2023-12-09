سر خطير موجود فى العملات المعدنيه مش هتصدق الحكومه عامله ايه فى العملات الفضيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النقود المعدنية أو العملة المعدنية هي قطعة نقدية من المواد الصلبة التي تكون موحدة في الوزن، وتنتج بكميات كبيرة من أجل تسهيل التجارة .

يمتد عمر العملات النقدية من العصور القديمة حتى عصرنا الحالي، وترتبط العملات بالتاريخ الاقتصادي، وتاريخ تقنيات صك العملة، ويظهر ذلك بواسطة الصور المطبوعة على العملات وتاريخ جمع العملات.

لا تزال العملات تستخدم على نطاق واسع لأغراض نقدية واغراض أخرى مثل تكريم رمز او إحتفال او يوم عالمى .

ما هو السر الموجود فى العمله المعدنيه :-

استخدم الإنسان العملات المعدنية كشكل من أشكال التبادل التجاري، ومع مرور الوقت ظهرت العديد من الطرق للتلاعب بالعملات، بما في ذلك تشذيب الحواف، وهو عملية إزالة جزء من المعدن الثمين من العملة.

كانت إحدى الطرق الشائعة لتشذيب الحواف هي استخدام أداة حادة لحك المعدن من الحواف. كانت هذه العملية سهلة نسبيًا، وكانت العملات بعد تشذيب الحواف تبدو متشابهة جدًا للعملات الأصلية.

لمكافحة هذه المشكلة، بدأت الحكومات في إضافة الخطوط المضلعة على العملات المعدنية، وهذه الخطوط تجعل من الصعب تشذيب الحواف، حيث كانت تترك آثارًا واضحة إذا تم إزالة أي جزء من المعدن.

لا تزال الخطوط المضلعة تستخدم على العملات المعدنية الى اليوم فهي تساعد في حماية قيمة العملات ومنع التزوير.