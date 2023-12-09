"كارثة كبيرة بكل المقاييس" .. خطأ كارثي يرتكبه الجميع عند شحن بطارية الهاتف .. توقف عنه فورا البطارية هتنفجر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تقع في هذا الخطأ الكارثي عند قيامك بوضع الهاتف في الشاحن وتوقف عن فعله فوراً، بطاريات الهواتف تعد من أكثر الأشياء أهمية في الهاتف فهي تحدد للمستخدم عدد الساعات التي يستخدم فيها الهاتف، في حين يظن بعض الأشخاص أن شحن الهاتف بنسبة 100% و استخدامه حتى أخر نسبة في الشاحن هو أمر طبيعي ولن يؤثر بالضرر على الجهاز، ولكن في حقيقة الأمر أن ذلك يؤثر بشكل كبير على البطارية، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل.

تحذير من قبل الخبراء بخصوص شحن الهاتف بنسبة 100%