"لو طلقت مراتك هتبيع اللي وراك واللي قدامك" .. كارثة جديدة !!.. "10 شروط منزالحكومة لحدوث طلاق رسمي" .. اعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد ظاهرة الطلاق من الظواهر الاجتماعية البارزة في مجتمعاتنا الحديثة، حيث شهدت نسبتها ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة. يعكس هذا الارتفاع تحولات اجتماعية وثقافية تؤثر في ديناميات الحياة الزوجية. يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق، وكيف يتسق ذلك مع التقاليد والقيم الاجتماعية تعكس الأسباب المتعددة للطلاق تحولات في مفهوم الزواج
شروط جديدة بالقانون لحدوث طلاق رسمي
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يجب على الزوج أن يكون في وعيه عند حدوث الطلاق لكي تكون رسمية ويؤخذ بها
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الطلاق الشفهي ايا كان عدد كلمات الطلاق التي يتحدث بها الزوج يتبر طلقة واخدة فقط ليست ثلاثة
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يستطيع الزوج أن يعود عن طلاقه بدون تفويض رسمي ولكن في حالة حاجته يكون خلال ٦٠ يوم
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ينتهي الزواج أيضا في حالتين الخلع أو وفاة أحد الطرفين
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يجب أن يكون الزواج صحيحا في المقام الأول وان يكون الزومان بالغان السن القانوني ويكون هناك شاهد على الطلاق
أهمية تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
تعتبر وضع القوانين من قبل الحكومات للتحكم في ظاهرة الطلاق أمرًا ذا أهمية بالغة، حيث يلعب الاستقرار الأسري دورًا حاسمًا في بناء المجتمع. تسهم السياسات القانونية في توجيه السلوكيات الزوجية وتعزيز الالتزام بالحياة الزوجية. بفضل وجود قوانين فعّالة، يمكن توفير إطار قانوني يشجع على التفاهم وحل النزاعات بشكل سلمي، مما يقلل من نسبة الانفصال ويحافظ على استقرار الأسرة. كما تسهم هذه الإجراءات في حماية حقوق الأطفال