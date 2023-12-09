مفيش دكاترة تاني .. طريقة سحرية لإخراج الشمع من الأذن والأوساخ بكل سهولة في دقيقة واحدة وبدون ألم .. جربها بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد شمع الاذن من أكثر الاشياء التي تحمي أجسامنا فهو من الخط الدفاع الاول الذي يستخدمه الجسم لطرد اي أجسام غريبة قد تضر أجسامنا ، فهو عبارة عن طبقة شمعية تتكون في الاذن لحمايتها من العوامل الخارجيه ، ولكن كما هو متعارف عليه أن لكل شئ كمية محددة ، ففي بعض الاحيان تسبب ألم وهذا في حالة ان زادت تلك الطبقة الشمعية وتتراكم مما يؤثر سلبا على الأذن ويسبب التهابات مؤلمة و تؤثر على درجة السمع وقد يتفاقم الأمر إلى ضعف وفقدان حاسة السمع ، لذا من الضروري الاعتناء بالأذن وتنظيفها بشكل صحيح للتخلص من الشمع الزائد .

التخلص من الشمع الزائد في الأذن بطريقة صحية وبسيطة

يمكنك تنظيف الأذن من الخارج بالماء الفاتر بكل سهولة لأكثر من مرة يوميا كما تستطيع بكل سهولة وبدون عناء أو ألم أن تقوم بتنظيفها من الداخل من طبقة الشمع المتراكمة من فترة لأخرى بطريقة بسيطة وصحية وهي عن طريق استخدام الماء الدافئ والملح فقط ، حيث يعملان على تنظيف وإزالة الشمع المتراكم بالأذن بشكل نهائي للقضاء على الأوساخ التي تحتوي على أي بكتيريا أو فيروسات تدخل إلى الأذن .

طريقة تنظيف الأذن باستخدام الماء الدافئ والملح للتخلص من الشمع المتراكم

لتنظيف الأذن من طبقة الشمع المتراكم قم باتباع الخطوات التالية: